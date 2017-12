Sõnades on lahing juba alanud. „Trump lausa kerjab sõda!“ kuulutas Põhja-Korea välisministeerium, nimetades USA presidenti „tuumasõja deemoniks“. Samal päeval ütles Valge Maja julgeolekunõunik HR McMaster, et veel on võimalus hoida relvakonflikt ära, kuid aega selleks jääb järjest vähemaks. USA paiskas ühtaegu järjekordseks õppuseks Lõuna-Koreasse oma moodsaimad hävitajad.

Praegusel katsetusel lendas Hwasong-15 kokku 53 minutit ja kukkus Jaapani merre 950 kilomeetri kaugusel stardipaigast. Põhja-Korea kinnitusel võib rakett vajadusel kanda võimsat tuumalaengut. kuid lääne eksperdid on kõhelnud, kes neil on piisavalt nutti tagamaks, et see laeng ei purune taassisenemisel atmosfääri tihedamatesse kihtidesse.

Ohust ärevusse sattunud Ühendriigid katsetasid Hawaiil tuumaohust ennetavalt teatava signalisatsiooni korrasolekut ja alustavad Lõuna-Koreas täna õppusi koodinimega Vigilant Ace, milles Lõuna-Korea sõdurite kõrval osaleb 12 000 USA kaitseväelast ja 230 sõjalennukit.

RAKETT LÄHEB TEELE: Hwasong-15 start pani USA ja tema liitlased muretsema. Tuumasõja oht astus jälle sammukese lähemale ning Ühendriigid kaaluvad vajadusel ennetava löögi andmist Põhja-Korea pihta. (AFP / Scanpix)

Lõuna-Koreasse viidi Raptorid

Õppuste tarvis toodi Lõuna-Koreasse ka uusimad hirmkallid hävitajad F-22 Raptor, mis ideaalis peaksid olema radaritele nähtamatud ja suutma rünnata sihtmärke Põhja-Koreas enne, kui seal lennukite tulekust aimugi saadakse. Kui sealsed radarijaamad ja õhutõrjerakettide positsioonid on hävitatud, pole sealsel armeel mingit võimalust õhulööke tõrjuda. Ühtlasi otsivad Ühendriigid uudisteagentuuride väitel oma läänerannikul uusi kohti, kuhu paigutada täiendavad Thaad-tõrjeraketid, mis suudavad edukalt hävitada Põhja-Korea ballistilisi rakette. Sarnaseid on paigaldatud ka Lõuna-Koreasse.

Põhja-Korea vastas selle ähvardusele bravuurikalt ja peab õppusi räigeks provokatsiooniks oma riigi vastu, mistõttu sõda võibki lahvatada iga hetk.

Donald Trump on taas paigutanud Põhja-Korea nende riikide nimekirja, keda Ühendriigid loevad terrorismi sponsoreiks, ja nõudis läinud nädalal Kim Jong-uni režiimi vastu ülikarme sanktsioone, isegi täielikku diplomaatiliste suhete katkestamist. Ka julgeolekunõunik McMaster kinnitas taas, et uute sanktsioonideta on vaevalt loota, et Põhja-Korea kavatseks oma käitumist parandada. Eeskätt on vaja, et Hiina lõpetaks Põhja-Korea naftaga varustamise. „Raketid kütuseta ei lenda,“ tõi McMaster põhjenduseks. „Me ei palu Hiinalt teenet Ühendriikidele või kellelegi teisele. Me nõuame, et Hiina tegutseks vastavalt enda huvidele, ja me usume, et selleks on kindlasti Põhja-Korea korralekutsumine.“ McMaster lisas, et president Trumpi lõplik eesmärk on Korea poolsaare tuumavabaks piirkonnaks muutmine.