Venemaa allveesõiduki tehtud udune pilt tõstatas lootust, et see võib olla Argentiina allveelaev, mis läks kaduma 15. novembril ning mille pardal on 44 inimest.

See pilt sai otsingutiimi prioriteediks, sest pildil oli kujutatud umbes 60meetrine objekt, mis asus 477 meetrit merepinnast allpool. San Juan on 66 meetrit pikk.

Peale seda, kui pilti täpsemalt uuriti, pidi Argentiina mereväe pressiesindaja Enrique Balbi kahjuks kinnitama, et pildil olev objekt oli hoopis uppunud kalastuslaev, vahendab The Gurdian.