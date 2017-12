Hanna Martinson parodeerib artisti nimega SALT’N’PEPA ja valis looks „Push It”.

„Ma ei taha teadagi, mis tunded mind seal valdavad. Olen üliemotsionaalne. Mõtled tagasi sellele teekonnale, kui keeruline see on olnud, kui vahva see on olnud. See saade on mulle nii südamesse läinud, et päris kindlasti olen kurb,“ sõnas Hanna.

Miks osutus valituks just Salt’N’Pepa? „Võib-olla see nimi ei ütle palju, aga see kollektiiv oli kunagi väga populaarne ja nüüd natuke nad jälle tegutsevad. See on räpi-naiste kollektiiv. Kui selle laulu biit läheb tööle, siis saavad kõik aru, mis lauluga tegu. Ma salaja lootsin, et saates on seda võimalik teha, aga polnud, ja nüüd olen õnnelik, et saan Saku Suurhallis seda teha,“ kommenteeris Hanna.

Saku Suurhallis esinemist Hanna väga ei karda, küll aga on ta elevil. „Ma pole kunagi olnud nii suure publiku ees, kui Saku Suurhall. Aga suure publiku ees tunnen end palju paremini, kui väikse – mida suurem, seda parem. Võib-olla sellepärast, et seal on seda intiimsust vähem ja saangi hullu panna ning kestast väljuda. Kindlasti on see minu jaoks uus kogemus, aga väga ootan seda. Kava on väga äge ja tantsuline,“ sõnas Hanna.