Täna on kõikide näosaate fännide jaoks tähtis päev, sest õhtul saab Saku suurhallis näha esmaklassilist šõud. Ehkki "Sinu nägu kõlab tuttavalt" finaalšõuni on veel mitu tundi aega, siis juba praegu on suurhallis kibekiire sagimine - kõik saates osalejad on kohal ja valmistuvad selleks, et panna paroodiasaate hooajale väärikas punkt.

Saate "Su nägu kõlab tuttavalt" superfinalistid on Hele Kõrve, Elina Born, Valter Soosalu ja Marta Laan. Küll aga esitavad imetabaseid paroodianumbreid ka kõik teised saates osalejad.

Vaata galeriid ja piilu, mis melu käib grimmiruumis!