New Yorgi Queensi linnaosa vesipiibubaaris toimus ööl vastu pühapäeva verine kaklus, milles üks mees ägestus sedavõrd, et ajas autoga kõnniteel alla neli inimest. Vahejuhtumis suri üks inimene, mitu teist on raskes seisundis.

Uudistekanal NBC vahendab, et kohaliku vesipiibubaari ees ründas üks kamp noaga teist seltskonda. Tunnistajate sõnul lõpetas kakluse vihane autojuht, kes ootamatult kõnniteele pööras ja seal neli inimest alla ajas.

Üks inimene suri kohapeal, kaks inimest on raskes seisundis haiglas, ühe elu pole ohus. Väidetavalt on piirkonna haiglasse pöördunud veel kaks inimest, kellel on noahaavad.