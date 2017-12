Kas loobuda kuusepuust kohe pärast pühi? Oodata, millal okkad hakkavad langema?

Enamus inimesi nõustuvad, et tuleks oodata 12 päeva pärast pühade möödumist, et siis 6. jaanuaril kuuselt ehted võtta ja majast välja viia, vahendab Metro.

Tegu on kolmekuningapäevaga. Ka keskaegsetes linnades kestsid jõulupidustused toomapäevast kolmekuningapäevani. Viimaste sajanditeni ongi kolmekuningapäeva peetud enamikus Euroopa maades ja ka Eestis jõuluaja lõpuks.

Ka Eestis on kombeks, et jõulu- ja näärikuused viiakse toast välja just sel päeval.