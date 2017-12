Eliisi sõnul jäi ta haigeks umbes kaks aastat tagasi, mil teismeikka jõudnuna märkas oma kehas muutusi. Samal ajal tegi neiu trenni koos iluvõimlejatega, kellega oma figuuri võrdlema hakkas. "Mulle ei meeldinud need muutused, mida ma nägin. Kogu mu keha häiris mind, mu keha oli teistsugune – see oli liiga suur, liiga raske, liiga rasvane, liiga pehme," loetles ta.

15aastane Eliis ütleb, et ehkki raamatus räägib ta raskest võitlusest söömishäirega, on ta saavutatu üle väga uhke. "Loodan, et suudan inimesi selle raamatuga aidata. Siin pole mõtet kaasa tunda."

Lisaks aitasid raske häire tekkimisele kaasa ka kommentaarid sõpradelt ja trennikaaslastelt, kes kippusid alatasa küsima: "Oled kindel, et see trikoo läheb sulle selga?!"

"Teiste laste kehad olid ju laste kehad, aga tema hakkas juba neiuks sirguma," selgitas Eliisi ema Maarika.

Tasapisi hakkas Eliis toidukoguseid vähendama, loobus magusast ning viimaks söömisest praktiliselt üldse. "Ma ei saanud aru, et ma olen haige. Arvasin lihtsalt, et see on väike dieedipidamine," meenutas Eliis ning lisas, et kehaga rahulolematust pidas ta tavaliseks ka teiste inimeste puhul.

Ema Maarika ei saanud pikka aega aru tütre toitumishäirest: "Ta vahepeal mainis, et tahab tervislikult toituda. Ütles, et ta ei taha neid hamburgereid või et ärme osta krõpsu. Või et ma ei võta seda torditükki, söön pigem puuvilju. Kas selles on midagi halba?"

Ohumärk ilmnes ema jaoks siis, kui ta märkas, et tütar on õnnetu ega naeratanud enam. Selleni, et ema märkaks tütre probleemi, läks aega umbes aasta.

Ema sõnul leidis tütar pidevalt vabandusi, millega varjata oma vähest söömist. "Võtsin enne trenni omale saiakesed, olen kurguni täis. Oota, ma teen selle ülesande ära, ma pärast söön," loetleb ema tütre usutavaid näiteid.

Ühel päeval leidis Maarika Eliisi tuba koristades maast kollase sildi, millel oli kirjas, et tal on väga raske ja ta tahaks psühholoogiga rääkida, aga ei julge sellest emale rääkida.

Ema otsustas tütrega rääkida, kes tõi vabanduseks, et koolis on pingeline periood. Sellest hoolimata avanesid Maarika silmad.

Ent mis oleks saanud, kui seda kollast silti poleks leitud? "Kaks võimalust," pakub neiu välja, "kas ma oleks emale ise rääkinud, et midagi on valesti ja ma vajan abi, või mind ei oleks enam siin maailmas," ütles Eliis.

Maarika võttis julguse kokku ning pöördus arsti juurde. Tütar viidi haiglasse, kus paigas kindel režiim. "Ma pidin hakkama saama. /.../ Mul olid süümepiinad, et miks ma kõik ära sõin, miks ma ei jätnud järele, miks ma toitu ära ei peitnud, miks ma ei valetanud neile," tunnistas Eliis.

Tütre sõnul on tal siiani päevi, mil ta näeb end paksuna ega taha süüa. Samas tajub ta, et oma unistuse täitmiseks peab ta terve olema. "Ma tahan arstiks saada!"

Tervenemise eesmärgini on Eliisil enda sõnutsi veel üksjagu minna. Teistele paneb ta aga südamele: "Kaalunumber ja keha mõõtmed pole kõige tähtsamad. Sa võid olla ükskõik milline, et ennast armastada!"