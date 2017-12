Tallinna Jõuluturg Raekoja platsil, mida on üheks maailma kauneimaks nimetanud ka välismaine meedia, on igal aastal tähistanud advendiaja algust advendiküünla süütamisega. Lapsi rõõmustab igal aastal jõuluvana.

Süüdati ka traditsiooniline esimene advendiküünal

Küünla süütasid Tallinna linnapea Taavi Aas ja Tallinna praost Jaan Tammsalu.

Pidulikul üritusel Raekoja platsil ütles linnapea: "Aasta on taas möödunud. Tempokalt ja märkamatult, nagu tavaliselt. Täna süütame koos Tallinna praosti Jaan Tammsaluga advendiküünlad siin Tallinna esinduslikumal jõulukuusel. Maailma vanima teadaoleva avaliku jõulupuu püstitasid siia, Tallinna südamesse, Mustpeade vennaskonna kaupmehed 576 aastat tagasi.

Me astume ootuse aega. Praegu on õige hetk võtta tempo maha, mitte tormata mööda olulisest ning keskenduda oma lähedastele. Võtkem siis sel kaunil jõulueelsel ajal aega olla koos oma lähedastega. Leidkem võimalusi ja tahet aidata neid, kes meie abita hakkama ei saa.

Märgata ja teha head oma kaasinimestele – tähendab hoolida. Me ju teame, et iga hetk täis pühendumust, iga hea sõna ja heategu on kallimad kallitest kingitustest. Mitte niivõrd asjad kui just pühendatud aeg on iga inimese jaoks hindamatu väärtus.