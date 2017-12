"Kui nad ei reageeri kindlaksmääratud tähtajaks, siis kuulutatakse auto ja selle omanik või haldaja tagaotsitavaks. Kui politsei näeb autot või selle omanikku piiril või kuskil mujal, siis see peatatakse ja olukord lahendatakse samamoodi nagu praegu idapiiril," ütles liiklusturvalisuse keskuse juhataja ülemkomissar Dennis Pasterstein.

Teatega edastatakse saajale, et võimalik on trahv kätte saada Soomest või teatada Soomes asuv aadress, näiteks tööandja oma, kuhu trahvi saab saata. Kehtivate seaduste järgi ei saa Soome saata trahve otse välisriikide kodanikele, vahendab MTV Uutiset.

Pastersteini sõnul on eesmärk parandada liiklusohutust ning tagada, et kiiruskaamerate mõju jõuaks ka eestlasteni.

"Meil on sel aastal 12 000 juhtumit välismaalastega, kellest enamik on eestlased. Suurt osa trahve ei menetleta, sest me ei saa trahviteateid kohale saata," rääkis Pasterstein.