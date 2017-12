Neljapäeval esitles Solarises Apollo raamatupoes oma uut teost „Mamma Engalandi miraaž“ Eduard Tüür. Koos sõpradest kirjameeste Tiit Pruuli ja Peeter Sauteriga meenutas Tüür oma eelmisel aastal ilmunud etüüdikogumiku „Nägemine on nähtamatu“ tekste, nende seost ja haakumist verivärske raamatuga, aga koos vaadati ka tulevikku, sest kaks nimetatud teost annavad aimu, et kaks ei jää kolmandata. Pruuli kui suur rännumees tõdes, et kui Tüüri eelmise raamatu, „Nägemine on nähtamatu" paigutaks ta muude žanritunnuste kõrval reisiraamatute riiulile, siis Sauter lahterdamist ei otsinud, vaid vihjas otsekohe, et „Mamma Engalandi miraaž“ lausa nõuab järge ning teatas, et Tüür kirjutabki triloogiat. Mille peale Tüür oligi sunnitud tunnistama, et tõepoolest on tal juba paar aastat arvutis fail nimega Fenrando, milles räägitakse poisist meheks kasvamiseni.

Pruuli küsimusele, et palju on „Mamma Engalandi miraažis“ fantaasiat ja palju tõelisust, vastas autor natuke põigeldes, et väga jäika piiri ta siia tõmmata ei tahaks, sest lood tuginevad mälestustele ja mälu on selektiivne. „Mõned lood on otsast otsani fantaasia, teised mitte,“ vastas Tüür.

Jutuks tuli ka autori lõputu ja omapärane huumor ja selle jutustamisoskus. „Aga ma kirjutan ka valusatest asjadest ja kui ma kirjapandu üle loen, püüan kurvemad või valusamad asjad naljaks väänata ja mis ei õnnestu, lendavad prügikasti.“ Sauteri sõnul on Tüür teravmeelne ja naljaks. „Ma ise ka naersin. Töötan turul sussimüüjana ja hirmutasin oma kliente laiali, kui Eduardi raamatut lugedes aeg-ajalt homeeriliselt naerma puhkesin.“ Pruuli tuletas meelde, et nagu autori eelmises teoses, on ka „Mamma Engalandi miraažis“ hästi palju viiteid antiikmütoloogiale, Vana-Egiptusele ja inkadele. Tüüri sõnul on selles süüdi tema suur armastus müütide vastu. „Sellises eas nagu ma olen, tuleb vabandusi ja õigustusi otsida lapsepõlvest. Mulle loeti väga harva muinasjutte ette. Küllap hilisemas eas on need asendunud müütidega,“ arvas Tüür. Tuleb veel lisada, et tohutu lugemusega Eduard Tüür on ka sõna otseses mõttes väga avara ja kõrge silmaringiga, sest kunagine töös lennunduses on ta omal ajal viinud kaugelt enam kui sajasse maailma erinevasse riiki. Ehk sealt tuleb ka otsida tema ihalust ajaloo vastu laiemalt.