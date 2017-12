"Meil on kaks põhikirge - kasvatame ise nii pipraid kui sõstraid. Likööride näol on tegemist nende kahe vägeva kultuuri väärindamise ja ühendamisega. Brändi loomine on meie jaoks loomulik areng, kuna soovisime, et meie tooted oleks ühtse näo poolest ära tuntavad," selgitab põllumehe diplomiga Tiina Tauraite oma brändi loomise vajalikkust.

"Sõstra ja Pipra" näol on tegu käsitöölikööriga, mis peidab endas ideaalset kombinatsiooni eestimaisest väemarjast, sest seda mustsõstar kindlasti on, kohalikust rukkiviinast ning piskust tšillist, mis samuti eestimaine."Sõstra ja Suitsu" teeb eriliseks suitsunüanss. Nimelt on liköörile lisatud turbasuitsuga kuivatatud sõstradest destilleeritud kange eue de vie. Inspiratsiooni selleks on Tiina ja Erki saanud headelt Šoti viskidelt.

“Sõstra ja Suitsu" puhul on tegemist Erki ja Tiina esimese ainult oma põllu marjadest tehtud likööriga. Kuna saak ei olnud väga suur, pole ka joogisaak hiiglaslik ja iga pudel on käsitsi nummerdatud, mis on väärtus omaette. Mõlemad joogid on laagerdunud kaua ja küpsevad pudelis edasi.