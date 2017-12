Peaauhinna väärtuseks on 10 000 eurot, mille pani välja Tallinna linn.

„See võitis meie südamed oma lihtsa, ent sügavalt puudutava looga mehest, kes on sattunud elu hammasrataste vahele. Ootamatu õnnetus peatab tema allakäigutee ja annab elule uue mõtte, millest ta kahe käega kinni haarab,” resümeeris žürii.

Parima režissööri auhind läks lõunakorealasele Ju-hyoung Lee´le filmi „Ekskavaator” eest. Selle peategelane on endine sõdur, kes käsutati 1980. aastal maha suruma demokraatia eest võitlevate Gwangju üliõpilaste ülestõusu. Aastakümneid hiljem kopajuhina töötades kaevab ta välja veresauna ohvrite jäänused, mis paneb ta üles otsima toonastes sündmustes osalejad – käsutäitjatest -andjateni välja -, et teada saada, kas neid piinab samuti südametunnistus.

Parimaks meesnäitlejaks tunnistas žürii Rhys Ifansi, kes kehastab filmis „Ja enam surm ei valitse siis” kuulsat Walesi luuletajat Dylan Thomast. Parima naisnäitleja auhinna sai Barbara Auer osatäitmise eest Šveitsi filmis „Vaakum”, kus ta mängib ema, kelle elu paisatakse pea peale, kui abikaasa annab talle edasi HI-viiruse.

Kaks auhinda pälvis Sulev Keeduse film „Mehetapja / Süütu / Vari” - parima operaatoritöö (Erik Põllumaa ja Ivar Taim) ja muusika (Martynas Bialobžeskis) eest.

Parima stsenaariumi auhind läks Türki filmi „Midagi kasulikku” eest.

Kokku osales põhivõistlusprogrammis 18 filmi.

Debüütfilmide võistlusprogrammi parimaks kuulutas žürii sakslanna Isabel Prahli filmi „Tuhat võimalust kirjeldada vihma”, mis kujutab perekonda, kes üritab tagajärjetult leida kontakti end oma tuppa sulgenud 18-aastase pojaga.

„Uutmoodi energia ja värske lähenemise eest ühe laguneva perekonna portreteerimisel,” põhjendas žürii. Auhinna väärtuseks on 5000 eurot, mille pani välja Jameson.

Parima Eesti filmi auhinna sai Rainer Sarneti „November”. „Inimeseks olemise ja universaalsete põhivajaduste poeetilise kujutamise eest äärmiselt isikupärase filmikeele kaudu,” kõlas žürii põhjendus. 3200 euro suuruse auhinna pani välja Armin Karu.

Lõputseremoonia leiab aset Vene Teatris. Kuigi võitjad on selgunud, on festivali filme võimalik vaadata veel pühapäeva õhtuni.



Kõik auhinnad koos põhjendustega

PÕHIVÕISTLUSPOGRAMM

Žürii: Dennis Davidson (USA), Zeynep Atakan (Türgi), Zygmunt Krauze (Poola), Naoko Ogigami (Jaapan), Graziano Diana (Itaalia), Laila Pakalnina (Läti) ja Ivo Felt (Eesti).

Grand prix – parim film:

„Öine avarii” / Тунку Кырсык

Režissöör Temirbek Birnazarov

Kõrgõzstan

Žürii põhjendus: „„Öine avarii” võitis meie südamed oma lihtsa, ent sügavalt puudutava looga mehest, kes on sattunud elu hammasrataste vahele. Ootamatu õnnetus peatab tema allakäigutee ja annab elule uue mõtte, millest ta kahe käega kinni haarab.”



Parim režissöör:

Ju-hyoung Lee

„Ekskavaator” / Pokeulein

Lõuna-Korea

Žürii põhjendus: „Lihtsa ja siira küsimuse esitamise eest, millele ükski sõjaväelane ega poliitik vastata ei taha. Kasutades oma ekskavaatorit, kaevab peategelane välja mineviku varjatud saladusi, otsides tõde selles tugevas ja olulises filmis, mis kasutab kõige lihtsamaid väljendusvahendeid.”



Parim operaator:

Erik Põllumaa ja Ivar Taim

„Mehetapja / Süütu / Vari”

Režissöör Sulev Keedus

Eesti-Leedu

Žürii põhjendus: „Meisterlikkuse eest luua painama jääv pildikeel, mis on erinev filmi kõigis kolmes novellis.”



Parim stsenaarium:

„Midagi kasulikku” / Ise Yarar Bir Sey

Baris Bicakci ja Pelin Esmer

Türgi-Prantsusmaa-Holland-Saksamaa

Žürii põhjendus: „Äärmise tundlikkuse ja võime eest muuta üks rongireis Anatooliasse mõjusaks looks poeesiast ja kahetsusvalust, mõistmisest ja ravimisest.”



Parim meesnäitleja:

Rhys Ifans

„Ja enam surm ei valitse siis” / Dominion

Režissöör Steven Bernstein

USA

Žürii põhjendus: „Rhys Ifans pakub Dylan Thomase karakterit ellu äratades tõelist näitlemise meistriklassi. Ta valitseb ekraani algusest lõpuni, ilma et meil tekiks kordagi kahtlust tema tegelaskuju karismaatilisuses.”



Parim naisnäitleja:

Barbara Auer

„Vaakum” / Vakuum

Režissöör Christine Repond

Šveits-Saksamaa

Žürii põhjendus: „Barbara Auer kasutab oma ilu, et kujutada õudust, mis tabab naist ja ema, kelle elu pööratakse pärast abikaasa vastutustundetut käitumist pea peale. Tema mäng on südantlõhestav ja paneb meid küsima, kui kaitstud me tegelikult ise oleme.”



Parim muusika:

„Mehetapja / Süütu / Vari”

Martynas Bialobžeskis

Režissöör Sulev Keedus

Eesti-Leedu

Žürii põhjendus: „Vaataja alateadvust mõjutava minimalistliku väljendusviisi kasutamise eest.”



DEBÜÜTFILMIDE VÕISTLUSPROGRAMM

Žürii: Eitan Anner (Iisrael), Takeo Hisamatsu (Jaapan), Guillaume de Seille (Prantsusmaa), Aistė Diržiūtė (Leedu), Fernando Loureiro (Brasiilia) ja Tiina Mälberg (Eesti).

Parim film:

„Tuhat võimalust kirjeldada vihma” / Tausend Arten, den Regen zu beschreiben

Režissöör Isabel Prahl

Saksamaa

Žürii põhjendus: „Uutmoodi energia ja värske lähenemise eest ühe laguneva perekonna portreteerimisel.”



Eriauhind ansamblimängu eest:

„Abielu” / Martesa

Režissöör Blerta Zeqiri

Kosovo-Albaania

Žürii põhjendus: „Keeruka, aga väga haarava ansamblimängu eest.”



Eriauhind režii eest:

„Päikeselõõsas” / Soleil Battant

Režissöörid Clara Laperrousaz ja Laura Laperrousaz

Prantsusmaa-Portugal

Žürii põhjendus: „Ühe perekonna taas otsast alustamise kaasakiskuva ja puudutava kujutamise eest.”



EESTI FILMI KONKURSS

Žürii: Eitan Anner (Iisrael), Takeo Hisamatsu (Jaapan), Guillaume de Seille (Prantsusmaa), Aistė Diržiūtė (Leedu), Fernando Loureiro (Brasiilia) ja Tiina Mälberg (Eesti).

Parim film:

„November”

Režissöör Rainer Sarnet

Eesti-Holland-Poola

Žürii põhjendus: „Inimeseks olemise ja universaalsete põhivajaduste poeetilise kujutamise eest äärmiselt isikupärase filmikeele kaudu.”



VÕISTLUSPROGRAMM „PÕHJUSEGA MÄSSAJAD”

Žürii: publik

„Metsikud poisid” / Les garçons sauvages

Režissöör Bertrand Mandico

Prantsusmaa



PÖFFi publikuauhind



„Tulbid, armastus, au ja jalgratas” / Tulipani, Love, Honour and a Bicycle

Režissöör Mike van Diem

Holland-Itaalia-Kanada



Aasia Filmikunsti Edendamise Võrgustiku (NETPAC) parima Aasia filmi auhind

Žürii: Lekha Shankar (India), Keoprasith Souvannavong (Prantsusmaa) ja Martti Helde (Eesti).

„Jumalaga, taat!” / Ojichan, shinjattatte!

Režissöör Yukihiro Morigaki

Jaapan

Žürii põhjendus: „Lihtne ja liigutav lugu ühe inimese lahkumisest, mis toob esile moodsa Jaapani perekonna varjupoole. Samas pole see debüütfilm ainult Jaapanile iseloomulik: see puudutab meid kõiki.”



Rahvusvahelise Filmikriitikute Ühingu (FIPRESCI) parima debüütfilmi auhind

Žürii: Kristin Aalen (Norra), Kata Orsolya Molnár (Ungari) ja Emilie Toomela (Eesti).

„Abielu” / Martesa

Režissöör Blerta Zeqiri

Kosovo-Albaania

Žürii põhjendus: „Küps suhtedraama meie kõigi igatsusest armastuse järele, ükskõik milline meie seksuaalne orientatsioon ka ei oleks. Lõikavalt isikupärast käekirja kasutades näitab autor, kuidas me võime omaks võtta õnne illusiooni, valetades nii endale kui oma lähedastele. Linateos, mille juured on sügaval Kosovo ja Albaania filmitraditsioonis, kuulutab armastust ilma selle väljendi paraadliku tähenduseta.”



Oikumeenilise žürii auhind

Žürii: Andres Põder, Stefanus, Jaan Tammsalu, Erki Tamm, Indrek Sammul ja Madis Kolk.

„Ekskavaator” / Pokeulein

Režissöör Ju-hyoung Lee

Lõuna-Korea