Täna kella 16 ajal sattusid Paldiski maanteel asuva kardiraja ääres avariisse kolm autot. Haiglasse viidi kuus inimest. Kolm neist on lapsed.

Politsei pressiesindaja sõnul said korrakaiste teate kolme sõidukiga avariist kella 16.10 ajal. Avarii toimus aadressil Paldiski maantee 229 c. Mis avarii põhjustas, pole veel teada, kuid kindel on see, et üks sõidukitest riivas elektrikappi. Haiglasse on politsei sõnul viidud kuus inimest: üht sõiduautot juhtinud mees, teist sõidukit juhtinud naine, kaasreisija ja kolm last. Kolmandas sõidukis ei saanud keegi viga.

Sündmuskohale sattunud pealtnägija sõnul tuli üks inimene autost välja lõigata.