Ehtne vanapagan, imesid korda saatev müstiline kaarnakivi, nähtamatud, kuid ülekohtust räsitud kättemaksuhimulised metsavennad, ühe käega miilitsaleitnant, pimedalt stalinlikku tulevikku uskuv nooruk, Stalini vaim ja tema portree ning ennekõike Kaarnakivi perenaine.

Kõik need tegelased astusid publiku ette reedel Pärnu Endla vastremonditud suure saali laval esietendunud Andrus Kivirähu näitemängus „Kaarnakivi perenaine“.

Kuidas sedavõrd eripalgeline tegelaskond üldse ühele teatrilavale ära mahub? Aga mahub. Isegi miilitsaleitnant ja vanapagan mahuvad kenasti kõrvuti seisma. On see võimalik? Aga Andrus Kivirähul on kõik võimalik. Ja veel nii võimsalt, et see kõik on ehe ja reaalne. Mitte mingi lastemäng, vaid meie kurb ja karm lähiminevik – 50-dad aastad, kui just teine küüditamislaine on üle Eesti käinud. Aga Kivirähk poleks Kivirähk, kui „Kaarnakivi perenaisega“ oleks vaataja ees rullunud lahti üksnes realistlik pilt karmidest aastatest. Sestap peab kohal olema ka vanapagan ja imeline kaarnakivi. Ja nad ongi kohal rohkem kui mõni reaalne tegelane. Loomulikult on Kivirähk saanud inspiratsiooni ühelt oma lemmikkirjanikult Juhan Jaigilt ja tema raamatust „Kaarnakivi“. „Mul on juba ammu olnud kange tahtmine siduda Jaigi maailm mingil moel Eesti uuema ajalooga,“ kirjutab Kivirähk kavalehel. „Sest Jaigi tondid, kes on ühekorraga värvikad ja igapäevased, ei saanud ju maailmast kaduda üksnes sellepärast, et riigis vahetus võim. Ei, nemad on selleks liialt iidsed ja igavesed.“ Nii ongi. Igatahes esietenduse publik, kes püsti seistes ja ovatsioonidega lavastuse vastu võttis, oli kui ära nõiutud. Kindlasti oma osa oli sel nõidustööl näitlejatel eeosas peategelast Ilset kehastanud noorel Lauli Otsaril, keda hiljuti nägime peaosalisena telesarjas „Merivälja“.

„Kaarnakivi perenaine“ on Endla ja Kuressaare Linnateatri koostöölavastus, mis on osa Eesti teatrite suurprojektist „Sajandi lugu“. Kuressaare Linnateatris esietendub see 6. detsembril. Ühisprojekti lavastajaks on Peeter Tammearu, kunstnikuks Liina Unt, heliloojaks Veiko Tubin, valguskunstnikuks Margus Vaigur. Laval on Endla teatri näitlejad Ago Anderson ja Märt Avandi, Kuresaare Linnateatri näitlejad Lauli Otsar, Markus Habakukk ja Piret Rauk ning külalisena Lauri Kink.