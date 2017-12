India Chennai (endine Madras) kohus väljastas vanglast vabastatud 14 Eesti laevakaitsja kaasuses kohtuotsuse täisteksti, mis lubab võimudel asjaga edasi liikuda. „India Tamil Nadu osariigi võimud ootasid menetlusega edasiliikumiseks kohtuotsuse täisteksti ning nüüd, mil see on neil käes, on oodata edasiliikumist. Uusi arenguid on oodata esmaspäeval,“ ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Belovas Õhtulehele. Eesti välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk kohtus neljapäeval Indias nii laevakaitsjatega kui ka Tamil Nadu politsei peadirektori, siseasjade riigisekretäri, välisasjade riigisekretäriga ja osariigi peasekretäriga. Samuti kohtus ta Tamil Nadu osariigi peaministriga, mis on Kolgi sõnul väga haruldane võimalus.

Vastates küsimusele, kas on lootust, et India võimud ei kaeba kohtuotsust edasi, ütles Kolk, et ei julge ühestki kuupäevast rääkida, kuid on lootusrikas.

India prokuratuuril on siiski võimalus otsus 90 päeva jooksul edasi kaevata, mis võib takistada meeste kiiret kojunaasmist. Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo ütles Õhtulehele kommentaariks, et Indiat varjutab endiselt tume koloniaalminevik ning nüüd tahetakse näidata, kes on peremees ja õigust mõistetakse seal India, mitte Euroopa kommete järgi. Samas leiab õigusteadlane, et India laevakaitsjate lugu on Eesti jaoks õpetlik mitmeski mõttes. India Chennai osariigi kohus mõistis õigeks 35 laevakaitsjat, teiste seas ka 14 Eesti kodanikku, kes olid enda süüdimõistmise edasi kaevanud. Mehed vabanesid 27. novembril vanglast.