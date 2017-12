Kuidas valmistada maitsvat ja tervislikku toitu kiiresti ja lihtsalt endale või tervele perele? Kõik oma teadmised otsustas Katrin Siska kirja panna oma raamatusse. Siska jagab Õhtulehe lugejatele ka üht retsepti oma värskest raamatust!

Eks-ninja Katrin Siska esitles oma raamatut "Rõõm toidust" laupäeval raamatupoes Rahva Raamat.

Siska jagab raamatus oma lemmikretsepte igaks toidukorraks ja annab enda kogemuse järgi nõu, kuidas saavutada suurepärane vorm ja hoida end terve ning energilisena.

Siska sõnul on see raamat on täis maitsvaid, tervislikke ja lihtsaid restepte, mis hoiavad sind loomingulisena, saledana ja energiast tulvil.

"Raamatust leiad mu lemmikud hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid, mida igapäevaselt endale ja oma perele kokkan. Lisaks on seal käputäis mõnusaid desserte! Pildistasin ja valmistasin kõik road oma kodus meie pere värvilistel surfilaudadel. Paras väljakutse oli värskeid marju ning magustoite minu poiste eest pidevalt peita, et need ennem pildistamist otsa ei saaks!" ütleb autor.