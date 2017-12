See raamat on täis maitsvaid, tervislikke & lihtsaid restepte, mis hoiavad sind loomingulise, saleda ja energiast

"Raamatust leiad mu lemmikud hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid, mida igapäevaselt endale ja oma perele kokkan. Lisaks on seal käputäis mõnusaid desserte! Pildistasin ja valmistasin kõik road oma kodus meie pere värvilistel surfilaudadel. Paras väljakutse oli värskeid marju ning magustoite minu poiste eest pidevalt peita, et need ennem pildistamist otsa ei saaks!" ütleb autor.

Järgnevate esitluste ajakava:



6.12 kell 18.00 Solarise Apollos

7.12 kell 18.00 Tartu Kaubamaja Apollos

9.12 kell 12.00 Pärnu Keskuse Apollos