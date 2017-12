"Kuidas te oma mõlemad kõrvad nii ära olete põletanud?"

"Vaadake, doktor, asi oli nii. Kui ma eile triikisin, helises parajasti telefon. Hajameelsusest surusin ma telefonitoru asemel triikraua vastu kõrva ja nii see juhtuski."

"Aga teine kõrv, kuidas see põletada sai?"

"Aga ma pidin ju helistama, et arst välja kutsuda!"