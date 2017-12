Vikerraadio saates "Rahva teenrid" osalenud ajakirjanikud leidsid, et elukaaslase uurimise alla sattumine ei anna põhjust Kadri Simsoni majandusministri kohalt lahkumiseks, kuna praegu ei viita miski sellele, et ta oleks toimunuga seotud.

Oluline aspekt on saatejuht Mirko Ojakivi sõnul see, et kõik tekkinud ja tekkivad küsimused tuleb võimaliku seotuse kohta ära küsida ja Simsonil vastata. "Ja Simson on vastanud ning praegu pole talle midagi ette heita, aga kui uurimisel selgub, et Simson on rääkinud pooltõdesid või lausa valetanud, siis on küll põhjust amet maha panna," arutles Ojakivi ERRi uudisportaali vahendusel.

Sulev Vedler nentis, et võib-olla astub Simson ise tagasi, kuna psühholoogiline surve kasvab ja tal saa kõrini. "Mõni oleks kindlasti tagasi astunud, näiteks, ajakirjanduse survel."

Eestis kehtib Vedleri sõnul põhimõte, et ühe inimese patte ei nuhelda teise kaela. Ta tõi näiteks, et endine Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu on uurimise alla, kuid tema abikaasa Kersti Sarapuu juhib riigikogus Keskerakonna fraktsiooni. "Ka Erki Savisaar ei pea ka oma isa tegude eest vastutama."

