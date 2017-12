Tallinnas asuvas Kopli Couture poest leiab kahe andeka neiu koostööl sündinud brändi Liquid Gloss väljapaneku. Eva-Maria Mirzojeva ja Kreete Pillenberg pakuvad säravate klaasist detailidega läbipaistvaid fendoorist ja nahast ehteid, mille trend on kuulus igalpool mujal, aga Eestis veel kanda suurelt kinnitanud ei ole. Valikust leiab kaelarihmu, vöösid ja käevõrusid, mis on keha ümber mõnusad ja pehmed. Hea kinkida julgele ja katsetamishimulisele inimesele, kes naudib uut ja põnevat lähenemist.

Detsember möödub paljudel jõulukingituste nuputamise ja ostmise tähe all ning aastast aastasse ei ole see sugugi kerge ülesanne. Kui oled tüdinenud kinkimast villaseid sokke või pajalappe, siis on alati heaks üllatuseks hoolikalt läbimõeldud disainiga ehe, mida kanda uhkusega lausa mitu hooaega. Kui ragistad veel pead, siis siin on mõned soovitused, mida kinkida kallimale, emale või eksperimenteerida armastavale sõbrannale.

STIILIPUHAS

Ehtebränd Pandora on Eestis tugevalt kanda kinnitanud käevõrudega, mille saab kandja ajaga oma maitse järele kujundada, ostes ise või lasta kinkida juurde põnevaid kaunistusi. Talvekollektsioon pakub praegu väga populaarseid tähekesi, millega end aastalõpupeol ehtida. Meenub öine sügav tähistaevas ja talvised jääpurikad. Sobib kinkida neile isepäistele, kes soovivad ise oma ehte kujundada või armastavad käe ümber palju kulinaid kanda.

Pandora Võrkkäevõru 55 eurot. Ripats Ere täht: 45 €

Midagi stiilset emale. Sif Jakobs Antella Otto hõbedast kõrvakaunistused on nii kaunid, et nende üle on õnnelik ilmselt iga naine. Tegemist on hea valikuga nii pidulikuks sündmuseks kui igapävaselt argipäeva sära toomiseks. Üheksa valguse käes sillerdavat tsirkooni meenutavad jäist ja karget talve.

Sif Jakobs 179 € (Goldtime)

NARMAD

Narmad on tulnud, et jääda ning poodide valik jõulupidustuseks aina täieneb. Zara pärli ja narmastega kõrvarõngad on lausa kuninglikud ning panevad ehk ka selle naise rõõmustama, kes armastab vintage-stiili. Hea kingitus edevamale kandjale, kes ei karda seltskonnas silma paista.

Zara 12,95 €

Kodumaine ehtebränd Pi-Ret Jewelry pakub üheksas erinevas värvitoonis Mala kaelaehteid. Tasub vaid välja uurida, mis on kingisaaja lemmik värv ja narmastega ning käsitööna valminud kee tellimus teele panna. Kee sobib enesekindlale ja avatud meelega naiselikule kandjale.

Pi-Ret Jewelry 99 €

ROKENROLL

Kuskile ei ole kadunud choker'id ehk kaelarihmad. Valikus on nii minimalistlikke paelakesi kui kivikestega üle kallatud glamuurseid suuri kaelaehteid. Expressions pakub neist mitmeid võimalusi. Miks mitte lisada kingikotti killuke muretut boheemlaslikust, mida mõnus kanda pika lillelise kleidi või argipäeval teksade ja t-särgiga. Ja mida rohkem, seda uhkem, eks?

Expressions 12,99 €

Kodumaine nahast aksessuaaride bränd XAOS lubab kandjal minna veidraks ja fantaasial vallatuks. „Out Of It“ kollektsioonist leiab mustast nahast tehtud aksessuaare, mida saab panna kaela, keha või käe ümber. Leiab isegi käeraudu. Soovitame kanda näiteks lihtsa pluusi või valge triiksärgi peal, et kiiksuga ehe saaks esile tulla ja tähelepanu püüda.

XAOS 150 € (Taavi Luhamaa)

MEHISELE MEHELE

Ega edevad ei ole ainult naised, ehteid armastavad kanda ka mehised eesti mehed, kes on üsna valivad ning igasugu „tilulilu“ omale külge ei riputa. Seega on hea kindlapeale minek üks korralik lihtsa ja tugeva disainiga Calvin Kleini sõrmus, mis on ühtaegu konkreetne ja ilusa mati pinnaga.