Tegu on esimese superkuuga kolmest järjestikusest superkuust, millest järgmised kaks on jaanuaris 2018.

Kuuentusiast Martin Vällik selgitab, mis tegi kuust superkuu. "Kuu nagu kuu ikka, ümmargune ja puha, sama ümmargune kui muul ajal," sõnas Vällik novembris 2016 ETV "Ringvaate" saates.

"Aga mis ta eriliseks siis tegi, oli see, et tema nii öelda näiv läbimõõt, sest ega see kuu läbimõõt päriselt ju ei muutu, lihtsalt kuu on mõnikord meile lähema, mõnikord on ta meist kaugemal," selgitas mees, miks kuu nii suur ja eriline tundus.

Kuu keskmine kaugus Maast on 384 400 kilomeetrit, kuid superkuu ajal see jõuab Maale ligi 30 000 kilomeetrit lähemale.

Kuidas superkuud pildistada?

Superkuu hetke säilitamine on lihtne. NASA fotograaf Bill Ingalls ütleb, et lihtsalt tuleb keskenduma õigele valguse tasakaalu saavutamisele.

"Puudutage oma nutifoni ekraani ja hoidke sõrme objektil (antud juhul Kuul), et lukustada fookus. Seejärel libistage sõrme üles või alla, et kaadrit tumedamaks või heledamaks teha," õpetab mees.

Mida superkuu ajal teha? Proovi manifesti rituaali

Paljude vaimsete juhtide hinnangul tuleks Kuu lähedust ära kasutada, küsides endale rikkust, armastust, tervist, õnne või mida iganes muud sa elult ootad. Külluseni jõudmiseks pead sa aga lahti laskma nendest asjadest, inimestest ja tunnetest, mis praegu sinu jaoks mõeldud pole.

Selleks kirjuta üles kõik asjad, millest sa oled valmis lahti laskma. Seejärel tõsta paberileht õhku ja lausu palve suunitulusega sellele, kellesse/millesse sa usud. Olgu selleks Jumal, Universum, vaimne juht, Kõrgem Sina vms. Ole paberile kirjutatud asjade, inimeste või emotsioonide eest tänulik, kuid küsi jõudu, et neist lõplikult lahti lasta. Seejärel põleta paber ära. Koheselt peaks sa tundma kergendust.

Nüüd kirjuta paberile kõik see, mida sa oma ellu tahad. Hoia paberit südame lähedal ja fantaseeri hetki, mil need soovid on juba täitunud. Lausu taas väike palve, küsides juhiseid, kuidas neid soove täita. Nüüd lase kõigel sellel minna ja aseta paber salajasse hea energiaga kohta. Näiteks sulle tähendusliku pildialbumi või sisustuselemendi alla.

Katsu unustada, et sa üldse selle rituaali läbi viisid ja ole kannatlik. Otsi paberileht iga paari nädala tagant üles ja ilmselt tabab sind hämming, kui avastad, et need soovid ongi hakanud täituma.

Lae oma kristalle

Kui sulle on kingitud või sa oled ostnud endale roosast kvartsist, tiigrisilmast, kuukivist või jumal teab millistest kristallidest ehteid, mis nõutult sahtlis seisavad, siis täna on õige aeg need välja võtta ja superkuu alla laadima panna. Laota kõik kristallid ööseks aknalauale ja lase neil maagiliste kuukiirte all uue energiaga täituda.

Võta kuuvanni

Ära muretse! Sa ei pea end paljaks koorima ja paneelmajade vahele lumele heitma. Piisab sellest kui lähed kuuvalgel ööl jalutama, suunad vahel pilgu taevasse ja avaldad superkuule oma salasoovid ja mured, mis su hinge kriibivad.

Kuu võib sulle tänasel maagilisel ööl vastata ja sind aidata. Võtmesõnadeks on usk ja positiivsus.

Soovi lähedastele head

Superkuu ajal võiks meeles pidada ka oma perekonnaliikmeid või sõpru, kes ise vaimusesse ei usu, kuid kel elutee konarlik on. Keera palged Kuu poole ja saada neile inimestele mõtetes valget puhast ja tervendavat energiat. Peagi võid märgata, et neil inimestel hakkab elus hästi minema. Sa ei pea oma lähedasi enda tehtust teavitamagi, see võib jääda sinu ja Kuu saladuseks!

Kirjuta homme hommikul unenäod üles

Astroloogias seostatakse superkuud Kalade tähtkujudega, mis on väga unelev tähemärk. Seega võivad superkuu paistel nähtud unenäod olla rohkem elavamad kui tavaliselt.