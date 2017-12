Kui praegu saavad korteriomanditeks jagatud maja omanikud ise otsustada, kas moodustada korteriühistu või tegutseda korteriomanike ühisusena, siis 1. jaanuaril 2018 kehtima hakkav uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus sellist valikut enam ei võimalda.

"Tuleb meeles pidada, et see uus seadus puudutab neid maju, kus on omandid jagatud korteriomanditeks ehk on moodustatud reaalosad. Selline majade hulk on eestis väga suur," rääkis Eesti korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Mardi ERRile, kelle alaliidu telefon on inimeste paljude küsimuste tõttu punane.

Ta rõhutas, et kaasomandit, reaalosadeks jagamata kortermaju ja ridamaju, mille juurde on moodustatud iseseisvad krundid ning hooneühistuid ehk nõukogudeaegseid elamukooperatiive uus seadus ei puuduta.

Kaasomandis paarismajadele uus seadus ei laiene, küll aga tuleb ühistu moodustada selliste paarismajade puhul, mis on jagatud korteriomanditeks - siis tekib seaduse jõustumisel ka neis kahe korteriga majades ühistu.

Kui elamutes, mida uus seadus puudutab, pole 1. jaanuariks korteriühistut loodud, loob riik selle ise. Mardi sõnul on kõige enam segadust tekitanud just see küsimus ja seaduses välja toodud tõik, et riigi loodud korteriühistuid hakkavad haldama haldusettevõtted, mille juhid on omakorda ka nende korteriühistute juhatuse liikmed.