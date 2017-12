Reedel, 1. detsembril Olympic Casinos Olümpia toimunud Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja aastalõpupeol andis kinnisvaraportaal City24.ee taas välja Aasta Tähe autasud.

Sergei Zahharovit hindasid kinnisvaraportaali City24 kasutajad Aasta Tähevääriliseks juba teist aastat järjest. Auhinda on üle andmas portaali juhataja Karin Noppel-Kokerov.

City24 Aasta Tähe pälvisid kümme parimat kinnisvaramaaklerit, kes on saanud viimase aasta jooksul City24.ee klientide poolt kõrgeima hinnagu ja parima tagasiside. Tegemist on inimestega, kes hindavad oma ametit, on oma töös professionaalsed ning teevad seda südamega.

Aasta Täht on klientide tunnustus kinnisvaravaldkonna ühe keerulisima ameti esindajaile.

Käesoleva aasta jooksul on City24 saanud erinevate maaklerite kohta tagasisidet ligi 5000 korda.

Tutvu auhinnaga City24 Aasta Täht 2017 autasustatud maakleritega siin.

Foto: Tiit Mõtus

