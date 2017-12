See võit oli minu kui naise ja ema jaoks justkui uus algus, mis tõi kaasa arvukaid võimalusi ja tööpakkumisi mitmetelt firmadelt, et just mina kui Missis Estonia 2017 tiitlikandja oleksin nende teenuste ja toodete reklaaminägu terve järgneva aasta jooksul. Pildistamisi, üritustel esinemisi, tööd modellina on eriti viimasel kolmel kuul olnud väga palju. Olen tõesti kõvasti tööd teinud ka iseenda füüsilise vormi saavutamiseks, teinud pidevalt trenni fantastilise personaaltreeneri Ott Kiivikase käe all ja muidugi veelgi intensiivsemalt tegelenud oma lemmikhobi, tantsimisega.

Kavatsen järgmisel aastal osaleda ka meie väikese rühmaga Brasiilia sambakarnevalil, seega peame oma oskusi lihvima veelgi paremateks. Minu kogu ettevalmistustööst osavõtuks naistele mõeldud maailma suurimast iludusvõistlusest Missis Globe 2017 on mahuka videomaterjali kokku pannud Joel Kirsimaa ja soovijad saavad selle vahendusel natuke aimu, mis tegelikult tähendab minna oma riiki esindama sellisele suurüritusele. Tänan väga Tiina Jantsonit, Joel Kirsimaad ja kõiki teisi oma toetajaid, et olen saanud sellise suurepärase võimaluse oma elus, millest kindlasti saan kunagi rääkida veel lapselastelegi!

Tiina Jantson, kuidas suhtuda sellesse, et 3. detsembril korraldab agentuur Magic Monday Ireni Erbi eestvedamisel ka Missis Estonia 2017 võistlust?

Nii mulle, minu võistlusel osalenud naistele, võitjatele kui ka nendele arvukatele võistlust toetavatele firmadele on praegu äärmiselt ebameeldiv, et modelliagentuur nimega Magic Monday korraldab äkki ka Missis Estonia 2017 võistlust, ilma et tal selleks mingitki juriidilist ega moraalset õigust oleks. Olen korduvalt avalikult öelnud, et ma ei luba oma võistluse nime sellel agentuuril kasutada, kuid agentuuri juht Ireni Erbi ignoreerib igasugust avalikku arvamust ja teeb ikka, mida ise heaks arvab. Nii mina, kui ka Missis Estonia viimaste aastate tiitlikandjad, meie sponsorid, toetajad, ajakirjandus ja üldsus oleme pidevas segaduses, sest Eestis ei saa olla kahte samanimelist võistlust ega ka kahte samasuguse tiitli võitjat. Seepärast palume praegu ajakirjandusel ja üldsusel mitte segadusse sattuda sellest ebameeldivast situatsioonist ning teha omad õiged järeldused, kes on õige Missis Estonia korraldaja ja tiitlikandja.

Missis Estonia 2017 tiitlikandja on juba valitud suvel ja selleks on Viktoria Borgmann.

Missis Globe võistlusele sõiduks ja Eesti esindamiseks on ta viimased pool aastat väga palju oma aega, energiat, tööd ja raha panustanud. Me ei taha alt vedada teda toetanud inimesi ja firmasi, sest oleme ju lubanud eksklusiivseid reklaamitingimusi neile just Missis Estonia 2017 tiitlikandjaga oma teenuseid ja tooteid reklaamida. Kogu see situatsioon on väga ebameeldiv ja loodan väga, et edaspidi õiglus saab jalule seatud ning tulevastel minu poolt valitavatel Missis Estonia tiitlikandjatel ei tule sellise probleemiga enam kunagi kokku puutuda.

Allpool olevalt videolõigult saab jälgida, kuidas toimus ettevalmistustöö Viktorial maailmavõistlusel Eesti esindamiseks. Soovime ka oma lugejate poolt edu Missis Estonia 2017 võitjale Viktoria Borgmannile Missis Globe võistlusel!