Detsembriga algas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise viimane kuu. Teiste suuremate sammude seas soovib eesistuja näha alalise struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO) käivitamist, edasiminekuid digimajanduse maksustamise ja andmete vaba liikumise teemal, kinnitust e-kaubanduse käibemaksupaketile ning kokkulepet edasisteks sammudeks üleeuroopaliste 5G võrkude väljaarendamiseks.



Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori Klen Jääratsi sõnul ootab eesistujat ees väga tihe töökuu. „Detsembris tuleb ära vormistada mitmed otsused, mille nimel oleme eesistumise jooksul suurt vaeva näinud,“ kinnitas Jäärats. „Meie jaoks on oluline saavutada võimalikult palju liikmesriikide vahelisi kokkuleppeid elektrituru korralduse eelnõude osas. Samuti plaanime jõuda üksmeelele ligipääsetavuse ja sotsiaalkindlustuse koordinatsiooni eelnõude osas. Läbirääkimisel Euroopa Parlamendiga soovime edeneda muuhulgas kolmandatest riikidest pärit oskustööjõu värbamist ning ELi reisiinfo ja reisilubade süsteemi loomist käsitlevate eelnõudega," selgitas Jääratas detsembris ees ootavat. Jääratsi sõnul soovib eesistuja lisaks eelnevale jõuda liikmesriikide vahel kokkuleppele Eestis paikneva ELi agentuuri eu-LISA pädevuse laiendamises, samuti on oluline jõuda üksmeelele ka kuritegelikul teel saadud vara arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse täitmise ja tunnustamise küsimuses. „Töögruppides ja nõukogudes käib kahtlemata vilgas töö ja soovin kõikidele jaksu lõpuspurdiks,“ sõnas Jäärats lisades, et suure sammuna tuleb kindlasti tähele panna neljapäeval kinnituse saanud Euroopa Liidu 2018. aasta eelarvet.



Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov tõstab detsembrist rääkides esile loodetavaid edasiliikumisi maksude osas. „Oleme Eesti eesistumisega jätnud Euroopa Liidu maksusüsteemi kindlasti olulise jälje. Poole aastaga oleme algatanud ja edasi viinud mitmeid teemasid, mis aitavad ELi maksusüsteemi kaasajastada ning muuta lihtsamaks ja pettusekindlamaks. Loodame, et eesseisval majandus- ja rahandusministrite nõukogu kohtumisel õnnestub mitmed edusammud ka kokkulepeteks vormistada,“ ütles Jegorov.

Nimelt toimub 5. detsembril Eesti eesistumise aja viimane ECOFINi kohtumine, kus vaadatakse üle, kuhu on jõutud digimajanduse maksustamise küsimusega ning kas riigid on valmis kokkuleppeks ühistes seisukohtades, mida globaalsel tasandil ehk OECD-le esitleda. Samuti loodetakse ära kinnitada piiriülese e-kaubanduse käibemaksupakett ning ettevõtjate jaoks muutub käibemaksu tasumine piiriülesel kaupade müügil peagi lihtsamaks. Olulise sammuna loodetakse vastu võtta ka nimekiri riikidest, kes ei tee maksuküsimustes ELiga piisavalt koostööd.



Digiteemadel laiemalt püüab eesistuja viia lõpuni mitmeid laual olevaid olulisi algatusi. „Neljapäeval toimub ministrite kohtumine Brüsselis, kus loodame, et jõutakse ühisele seisukohale andmete ühekordse küsimise põhimõtte osas. See tähendab, et oma andmeid tuleb riigile edastada vaid üks kord, mis teeb lihtsamaks nii elanike kui ka ettevõtete elu,“ selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Euroopa Liidu rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Silver Tammik.

Tammiku kinnitusel on eesmärk teha efektiivsemaks ka riigiasutuste tööd, võimaldades kasutada andmeid ühiselt ning jääks ära vajadus igal asutusel küsida andmeid eraldi. „Selline samm lihtsustab elu kahtlemata kõikide jaoks. Oluline on tähele panna, et inimese andmed liiguvad asutuste vahel ainult siis, kui inimene ise selleks soovi avaldab,“ kinnitas Tammik.



Järgmise nädala alguses esitab eesistuja ka detailse teekaardi 5G võrkude kasutuselevõtuks, mis tagab kiire, kvaliteetse ja usaldusväärse ühenduse nii inimestele kui ka seadmetele. Plaanis on hiljemalt 2025. aastaks 5G võrk üleeuroopaliselt kasutusele võtta.



Samuti tasub detsembris silma peal hoida keskkonnateemadel, kus juba on edasi liigutud mitme olulise kliimaeelnõuga. „Detsembrisse jääb veel ÜRO keskkonnaassamblee kohtumine, kus seekord otsitakse lahendusi keskkonna reostamise lõpetamiseks,“ sõnas keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt. Samuti on asekantsleri hinnangul oluline jälgida, kuidas arenevad kalandusteemad. „Detsembri teine nädal algab viimase Eesti juhitava põllumajandus- ja kalandusnõukoguga, kus tuleb kokku leppida Atlandi ookeani, Põhjamere ja rahvusvaheliste püügipiirkondade kalapüügikvootides. Liikmesriikidel tuleb jõuda ka otsuseni, kas angerjapüük Läänemerel ja Atlandi ookeanis keelata või mitte,“ selgitas Münt lisades, et lisaks eelnevale on eesmärk ka jõuliselt edasi liikuda jäätmepaketiga ja võimalusel sõlmida lõplikud kokkulepped Pariisi kliimaleppe rakendamiseks.