Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud.

Politsei tuletab sõidukijuhtidele meelde, et alates reedest, 1. detsembrist on talverehvid kohustuslikud. Talverehvide mustri jääksügavus peab olema vähemalt kolm millimeetrit ning nende kasutamine on kohustuslik 1. märtsini.