Detsembrikuu tuleb muutliku ilmaga. Sulailm vaheldub lühikeste külmemate perioodidega, püsivat lumikatet tõenäoliselt ei teki. Kui kuu teisel poolel on külmem ning tuleb mandril lund, siis kuu lõpupäevadel läheb taas sulale.

Kuu esimene pool on sajusem, teine pool kuivem (sajunorm 38..70 mm). Kuu keskmine õhutemperatuur tuleb normilähedane või normist kõrgem (norm -3,8..+1,1°C), teatas Riigi Ilmateenistus.

Kuu esimesel poolel on ülekaalus sajurohked madalrõhualad, mis valdavalt on pärit Põhja-Atlandilt. Sajab lörtsi ja vihma, tsüklonite idaservas ja hiljem tagalas ka lund. Õhutemperatuur on nullilähedane, vahel langeb sisemaal alla -5°C.