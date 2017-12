„Kui Kark ilmub lavale, läheb pilk tema peale! On nihukseid näitlejaid, kes ei pruugi olla tegevuses, ei pruugi midagi rääkida, kes lihtsalt on laval – aga sul läheb pilk tema peale!“ iseloomustab Tõnu Karki, esmaspäeval 70 saavat näitlejat, kolleeg Mari Lill.

Teised kiidavad takka. Režissöör Peeter Simm täpsustab: „Kark nõuab fookuse endale, nii kinos kui ka teatrilaval. Mitte kaamera fookuse, vaid vaataja fookuse!“

Lavastaja ja näitleja Hendrik Toompere tunnistab, et Kark monteerib end laval ise suurde plaani. Ja räägib selle illustreerimiseks järgmise loo.

„Ma ei taha konkreetset lavastust nimetada, aga Tõnu Kark on seal väga oluline tegelane,“ alustab Hendrik Toompere. „Vanema kooli näitlejana ta arvestab, et kui ta juba lavale tuleb, siis on tema staar ja peaosatäitja. Kargil on võime mõelda välja tohutul hulgal igasuguseid trikke ja osalahendusi ja nippe, mis tihtipeale ei lähe kokku nüüdisaegse teatrimudeliga, kus peaks tegema meeskonnatööd. Kark kipub ikka olema iseenda eest väljas.“