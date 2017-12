Varbla puhkekülas on rebane Kusti end mõnusasti sisse seadnud - ta naudib pererahva tähelepanu ning on harjunud peopesalt sööma.

"Ringvaate" külaskäigu ajaks kartis puhkeküla perenaine Marika Sabiin staarrebast mitte saabuvatki, ent edevus sai loomast võitu ning ta lasi end igast küljest filmida, kirjutas Menu.

"Ega me kuni augustini ei tahtnud teda peost toita, aga ilmselt jahimehed sõbrunesid temaga ja harjutasid teda nii sööma," rääkis Sabiin, kelle sõnul on Kusti teinekord püüdnud tuppagi trügida, kuid seda luksust talle ei lubata.

Praegu on rebasel maja juures oma kauss ning ta sööb sellest nagu koerale kohane. Marika Sabiinil aga süda valutab rebase pärast, sest see, et ta nii julge on, võib talle ka saatuslikuks saada.