ETV „Aktuaalne kaamera“ sai omastamises ja rahapesus kahtlustatavatelt Teet Soormilt ja Mati Tuvilt mõnele küsimusele kirjalikud vastused, milles mõlemad eitavad endiselt igasugust süüd.

Oma neljapäevases avaldused märkisid nad, et kõikidest kõnealusel perioodil sõlmitud lepingutest olid toonased HKScani juhtorganid teadlikud, kirjutas ERRi uudisteportaal.

Teet Soorm ja Mati Tuvi teatasid kirjalikult, et nad ei väida, et juhtorganid osalesid kuriteo toime panemises, vaid väidavad, et HKScani omanikud ja omanike esindajad olid teadlikud ja nõus kõigi tehingutega, millega seoses meile täna etteheiteid tehakse. „Selle kohta on olemas juhtorganite otsused, korraldused, juhtorganite liikmete e-kirjad jms,“ vastasid Soorm ja Tuvi, lisades teises vastuses, et kõik nendega seostatud ettevõtetega sõlmitud lepingud on olnud seaduslikud.

Kui prokuratuurist öeldi „Aktuaalsele kaamerale“, et esitatud kahtlustuse kohaselt ei ole sõlmitud lepingute ja esitatud arvete alusel mingeid teenuseid osutatud ehk tegemist oli fiktiivsete arvetega, siis ütles HKScan avalike suhete juht Mikko Saariaho, et firma ei soovi avalikkuse ees detailidesse laskuda ning tahetakse anda võimudele uurimiseks rahu.

