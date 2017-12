„Kui ta minu häält kuuleb, siis tuleb kohe kohale. Saab juba kotikrabinast aru, et peagi on oodata kuivatatud viigimarju – need on ta lemmikud,“ räägib ninasarvik Kibibi vader Maire, kellel on tekkinud aastate jooksul oma hoolealusega hea kontakt.

Ninasarvik Kibibi on üks õnnelikest Tallinna loomaaia asukatest, kellel on au vaderit omada. AS Talot on teda toetanud juba viis aastat. Selle aja jooksul on juhatuse liige Maire harjunud talle head-paremat tooma. „Kibibi on aru saanud, et minu häälega kaasneb midagi meeldivat,“ räägib Maire, kuidas ninasarvik tema hääle ära tunneb ja seda kuuldes suuna vaderi poole võtab. „Nad on loomult pelglikud, näevad halvasti ja hoiavad distantsi.“