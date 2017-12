Eesti Sotsiaaldemokraatlik Erakond tegi ettepaneku anda nn katuseraha 142 objektile või organisatsioonile kogusummas 1,090 miljonit eurot. Teiste seas oleks pidanud raha saama ka Eesti LGBT ühing, kes aga lükkas toetuse tagasi.

"Eesti LGBT Ühingu on tänulik, et Sotsiaaldemokraatlik erakond soovis toetada ühingu huvikaitse- ja koolitustegevusi 10 000 euroga. See rahasumma oleks ühingu tegevuses olnud suureks abiks. Otsustasime siiski raske südamega toetusest loobuda, sest lähtume oma tegevuses Vabaühenduste Liidu juhistest ning oleme seisukohal, et katuserahade jagamise tingimused on liialt läbipaistmatud," selgitas ühingu pressiesindaja Brigitta Davidjants Õhtulehele.

LGBT ühing on liitunud Vabaühenduste liidu ettepanekuga, millega tuleks kehtestada riigieelarve seadusega reegel, et regionaalseid investeeringutoetusi võib anda üksnes avaliku konkursi alusel.

Vabaühenduste liit leiab, et katuseraha jagamine on vale, sest: