Ewe Kaselaane tutvus Hans Kaldojaga pärineb ühisest „Prillitoosi“ saate tegemise ajast, kuigi näitlejana teadis naine teda loomulikult juba palju aastaid.

„Ühisest tööst on meeles tema alati toetav suhtumine ja lõpmata kannatlik meel, kui mul oli tekst meelest läinud või segamini läks,“ meenutab Kaselaan. „Hans oli tasakaalukas ja tark mees, inimesena tagasihoidlik, laitmatu käitumisega ja humoorikas. Sellisena jääbki ta mulle meelde.“

Viimati kohtusid Kaselaan ja Kaldoja ETV 60. sünnipäeva peoõhtul telemajas, millest on nüüd mõned aastad möödas. „See oli väga tore pidu, kohal oli hulk vanu sõpru-tuttavaid, kõikidega oli nii palju rääkida ja meenutada, meeleolu oli ülev ja kõik olid rõõmsad,“ räägib Kaselaan. „Suhtlesime Hansuga ka Facebookis, kuigi mitte väga sagedasti. Viimased kirjad vahetasime messengeris kevadel, mul oli väga tegus suvi ja aega vähe arvutis istuda. Hiljuti imestasin, et novembri keskel oli Hansul juubel ja temast pole midagi kuulda. Siis käis peast läbi mõte, et miks temast midagi kuulda ega Facebookis näha ei ole… Uudis Hansu lahkumisest oli väga kurb, millestki ei oleks osanud arvata, et tal tervisega midagi halvasti on.“

Kaselaan ütleb, et tema kokkupuude Kaldojaga jäi põhiliselt ikkagi vaid tele tasandile. „Ma ei tundnud Hansu nii palju, et võiksin rääkida mõnest tema iseloomuomadusest,“ mõtiskleb ta. „Küll aga sain nende aastate jooksul, mil koos töötasime, osa tema elutarkusest, laialdastest teadmistest ja avarast silmaringist ning vaimukast jutust. Ta oli palju lugenud, sügavate huvidega, rännuhimuline kultuurne inimene.“ Kaselaan lisab, et võis kolleegi peale alati kindel olla.

„Prillitoosi“ saatejuhte sidus veel miski. „Me mõlemad pidasime väga lugu meie ilusast emakeelest ja arutasime tihti, kas saaksime midagi ette võtta, et see ei kaoks ega risustuks,“ sõnab Kaselaan. „Õppisin Hansult sõnakasutuse täpsust ja ilu.“