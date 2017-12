"Hansul oli ju paar nädalat tagasi sünnipäev, saatsin talle sel puhul sõnumi, nagu me juba pikki aastaid oleme teinud. Sel aastal vastust ei tulnud… Mõtlesin, miks.“ Hans Kaldoja garderoobikaaslane Raivo Trass tunnistab, et tal jäi hing kinni, kui sõbra lahkumisest kuulis, tema jaoks tuli see täiesti ootamatult.

„Mul on ju teatrist palju häid sõpru läinud, aga Hansu lahkumine on kuidagi eriti valus,“ tõdeb ta nukralt.

„Mina läksin draamateatrisse 1968, tema oli seal juba varem. Saime väga hästi läbi, me olime väga suured sõbrad,“ ütleb Trass, kes meenutab Kaldojat kui erakordselt sooja ja sõbralikku kaaslast. Kümmekond aastat jagasid mehed draamateatris üht garderoobi ja lavalaudu (Kaldoja näitlejana ja Trass pigemini lavastajana) ning vaba aegagi.