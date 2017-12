Reede õhtul on paslik kõigepealt meelde tuletada, et ühegi alkohoolse joogiga liialdamine pole mõistlik ning et hea pidu ei pea tingimata üldse vägijookidega kaasas käima. Kuid kes muretseb, milline jook taljele hea on, siis veebileht Health.com pani ritta kaheksa jooki kõige kalorirohkemast kõige kalorivaesemani.

1. Margarita. Olenevalt sellest, millega baarmen su joogi kokku segab, võib Margarita kokteilis olla kuni viis teelusikatäit suhkrut.

2. Džinn toonikuga. Toonikut tehakse üldiselt kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupist.