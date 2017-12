Briti uuringufirma Mintel leidis, et õrnem sugu talub vallalisepõlve paremini. Men’s Healthi teatel näitas uuring, et 61% vallalistest naistest on üksiolemisega rahul. Meestest arvas vaid 49%, et elu ilma paariliseta sobib neile.

Selgus ka, et nad otsivad aktiivsemalt paarilist: 75% naistest ütles, et pole viimase aasta jooksul püüdnud kaaslast leida, meestest väitis sama 65%. Viimastele võib lahkuminekujärgne üksindus olla ebamugavam, sest nad tajuvad suuremat ühiskondlikku survet tundeid alla suruda ja neist mitte lähedastega rääkida.

Naised arutavad sõpradega altimalt oma mõtteid-tundeid, meestele võib usaldava partneri puudumine Minteli vanemanalüütiku Jack Ducketti sõnul aga tähendada, et neil pole muredest kellelegi rääkida.