„Maailmas on üksikute inimeste hulk kasvanud üle 50% kogu elanikkonnast. Inimene on aga sotsiaalne olevus. Enamikule meist on üksindus raskesti talutav. Seda enam, et näiteks lahutuse puhul on tavaline, et senisest suhtlusringist võõrdutakse,“ selgitab netipetturlust uuriv psühholoog ja kehakeeleekspert Ülli Kukumägi, miks on paljud internetis kohtingukaaslase otsijad petistele kerge saak.

Noorematel on uute tutvuste sõlmimine veidi kergem, kuna käiakse väljas, kuid kõige haavatavamad on Ülli sõnul inimesed vanuses 45 ja üle selle, kelle elu kulgeb rutiinselt töö ja kodu vahel. Nii tulevad kasutusele kohtinguportaalid. Netipetturi ideaalne ohver on üksik inimene – mida vähem on tal sõpru, seda mõjutatavam ta on.

„Keskealistest naistest, kes teisel pool maakera elavale sümpaatsele erusõjaväelasele kõik oma säästud saatnud, on vahel Õhtulehes või „Pealtnägijas“ juttu olnud. Kui palju võiks aga olla üksikuid keskealisi eesti mehi, kes kohtinguportaalis tegutsevate petturite õnge läinud, saab vaid oletada. Mehed ei räägi tavapäraselt sellistel teemadel isegi oma parimate sõpradega,“ ütleb psühholoog.

Ülli Kukumägi. (Kalev Lilleorg / Ajakirjade Kirjastus)

„Nigeeria ülikoolides olevat üks populaarsemaid erialasid psühholoogia ning see võib olla nii ka teistes riikides, kus suuremad internetipettustele orienteeritud grupeeringud „töötavad“. Inimkäitumise tundmine on kindlasti üks põhjustest, miks kohtingupetturid oskavad ohvritega niivõrd osavalt manipuleerida. Isegi siis, kui nende profiilid pole tutvumisportaalides sageli eriti nutikalt koostatud. Nad teavad päris hästi, kuidas sundida armunud vestluspartnerit rahakotiraudu avama,“ kinnitab Ülli.