Kuid eelkõige tõstab Kordemets esile seda, et Kaldoja oli äärmiselt kihvt näitleja juba noore mehena. Sügavaimalt on Kaldoja talle mällu sööbinud telelavastusest „Leedi Windermere’i lehvik“. „Ta oli erakordselt šikk ja kena härra. Ja väga väärikas elu lõpuni – läks teatrist ära, aga ei kaevelnud kusagil ja tegi oma asju ikka edasi. Eks mängis ta just selle väärikuse pärast juba noorena aristokraatide rolle.“

Samuti ei imesta Kordemets selle üle, miks Hans Kaldoja hääl niivõrd sageli raadios kõlas. Leidub ju Eesti Rahvusringhäälingu fonoteegis koguni ligi 700 Kaldoja osalusega helisalvestit, mille hulka kuulub 130 kuuldemängurolli, 62 järjejuttu, 116 „Meelejahutaja“ sketši ning õhtujutte ja luulesaateid. „Tal oli erakordselt isikupärane ja kaunis hääl. Inimestel on erinevaid hääli, mõnel lihtsalt on see ilusam, ja tal oli hästi mahlane, sügav tämber. Ta oli inimene, keda alati hääle järgi ära tundis,“ iseloomustab Kordemets.

Hansuga seoses meenub Kordemetsale veel üks südantsoojendav seik: „Kõik võib-olla ei teagi, et Hans luges pimedate raamatukogu jaoks audioraamatuid sisse. Ühel kenal päeval vaatan, et ta helistab mulle, ja minu üllatuseks helistab ta sellepärast, et on valinud välja minu ja Anne Tuulingu kirjutatud raamatu Sulev Nõmmikust, et see pimedate raamatukogu jaoks sisse lugeda. Ta tahtis mind selle raamatu eest tänada. See oli küll väga liigutav hetk!“