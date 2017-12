Režissöör ja stsenarist Toomas Kirss meenutab lahkunud näitlejat Hans Kaldojat kui inimest, kelle (näitleja)omadused on uuel ajal unustuste hõlma kandumas. „Inimesena ei muutunud ta kunagi. Ta oli vana kooli mees, hästi viisakas, intelligentne ja põhjalik,“ ütles Kirss.

Loetud aastat tagasi pöördus režissöör ja stsenarist Toomas Kirss näitleja Hans Kaldoja poole ühe projektiga, millest oli olemas vaid umbmäärane mõte. See mõte, mida Kirss enda sõnul paari sõnaga rääkis, meeldis Kaldojale ning näitlejast lähtuvalt kirjutati Kaldojale seriaalis „Üheotsapilet“ (2015) õpetaja Hansu roll. See oli Kaldoja viimane roll teles.

„„Üheotsapiletiga“ oli selline asi, et me kõigepealt valisime näitlejad, saime neilt nõusoleku ja alles siis hakkas kirjanik seda lugu kirjutama. Kõik need lood, mis seal „Üheotsapiletis“ olid, olid kirjutatud konkreetselt sellele näitlejale. Õpetaja Hans oli selline, kes elas korda ja asju ega saanud aru sellest koolisüsteemist, mis siis nagu praegu on,“ rääkis Kaldoja. „Inimesena ei muutunud Hans kunagi. Ta oli vanakoolimees: hästi viisakas, intelligentne ja põhjalik.“