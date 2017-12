Politsei pidas kinni 25aastase mehe, kes 28. novembri hilisõhtul tülitas Tarumaal Luunja valla ühes kortermajas elanikke ja ähvardas terariistaga.

Intsident pani kohalikud elanikud rahulist alevikuelu ümber mõtestama.„Meil on ju nii vaikne koht, et vahest sai koolieelikust last ikka üksi akna alla mängima lastud, aga nüüd enam ei julge,“ räägib kahe lapse ema, kes elab majas, mille kõrval intsident aset leidis.Naine, kes elab trepikojas, kuhu terariistaga mees sisenes, kuulis õhtul maja taga valjemaid hääli, kuid ei osanud sellest midagi arvata.„Päris hirmus, kui sellised asjad oma kodu juures juhtuvad. Kuulsin, et mees oli purjus, kes mingi terariistaga vehkis, ja purjus olid ka need, kes politseile helistasid,“ räägib ta.

Prokuratuurist öeldi Õhtulehele, et uurimise tõttu praegu üksikasju avaldada ei saa, kuid tegemist ei olnud sellega, et inimene ähvardas suvalisi möödujaid.

30. novembril enne kella 19 sai häirekeskus teate Põlva vallast, kus Tilsi küla kortermaja ees vehkis joobes mees relvataolise esemega. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 55-aastase mehe ja viis ta esialgu kainenema. Maja keldrist leitud mängupüstol võeti hoiule ja viidi jaoskonda.

Kummagi juhtumi puhul keegi vigastada ei saanud, kuid uurimised on alustatud avaliku korra raske rikkumise paragrahvi alusel, mis võib kaasa tuua ka kuni viieaastase vangistuse.Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkeviciuse sõnul võib taoline ähvardamine ka inimesele endale ohtlikuks kujuneda, kuna politsei ei pruugi eemalt aru saada, kas tegu on mängupüstoliga või kui tõsised kavatsused noaga vehkijal on.