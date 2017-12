„Nädalalõpp Kanal 2ga“ diivanile istuvad täna menusarja „Pilvede all“ peakangelannad Elisabet Reinsalu, Inga Lunge ja Liis Haab. Juttu tuleb peagi esilinastuvast filmist, aga saatejuhid kasutavad võimalust näitlejannasid ka testida.

Tänase päeva seisuga on Kanal 2 vaatajate ette jõudnud 219 „Pilvede all“ osa. Kas see tähendab, et sarjas algusest peale kaasa teinud Inga Lunge, Elisabet Reinsalu ja Liis Haab tunnevad teineteist viimase kui pisiasjani? Just seda hakkavadki Teet ja Kristjan välja selgitama esitades näitlejannadele rea fotosid, kus näha vaid üksikuid detailid.

Juba uuel aastal esilinastub Eesti kinodes aga mängufilm „Pilvede all. Neljas õde“ – täpse kuupäeva avaldavad näitlejannad täna Teedule ja Kristjanile ning juttu tuleb ka filmi sisust, mille sündmused leiavad aset tulevikus ehk viis aastat tänasest. Sellest inspiratsiooni saanud esitavad saatejuhid samuti ühe värvika tuleviku-versiooni, kus peategelasteks on loomulikult nad ise.