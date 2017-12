Täna hommikul kella 10 ajal Kose hooldekodust lahkunud ja kaduma läinud 60aastane Kazimir on leitud. Politsei teatel on temaga kõik korras.

"Rõõmuga teatan, et Kazimir on leitud ja temaga on kõik korras," ütles PPA pressiesindaja Olja Kivistik. "Täname kõiki vabatahtlikke ja tähelepanelikke inimesi tänu kellele mees leiti."

Täna kella 10 ajal hommikul lahkus 60-aastane Kazimir hooldekodust Kose alevikus ja jäi kadunuks. Mehel ei olnud kaasas ei mobiiltelefoni ega dokumente.