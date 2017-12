„Tint on väärtuslik toidubaas järve arvukatele röövkaladele, kuid kahe viimase aasta väga tugevad põlvkonnad annavad võimaluse ka kutselistel kaluritel teda üle pika aja püüda. Head meelt teeb rääbise varu olukorra paranemine. Seda liiki lubatakse järgmisel aastal püüda 21. juunist 20. augustini ning siis võivad Eesti kalurid oma püünistest välja võtta 355 tonni rääbist rohkem kui see oli võimalik 2017. aastal,“ märkis Eesti delegatsiooni juht, Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp.

„Seda seetõttu, et mutniku kui peenesilmalise püügivahendi kasutamisel satuvad saakidesse tugevate, 2015. ja 2016. aasta põlvkondade veel alamõõdulised kohad,“ selgitas Lamp.

Siiavarud on madalseisus, mistõttu tuleb siiavarude kaitsmiseks endiselt piirata nende püüki. Siiavarude halb seisund on osaliselt tingitud röövkalade suurest arvukusest järvedes, aga ka ebasoodsatest ilmastikuoludest. Kuna ilmaolud takistavad nende kudemisest, on siiapüük sihtliigina keelatud.