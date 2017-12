Majandusminister Kadri Simsoni elukaaslase Teet Soormi kinnipidamine ja kahtlustuse esitamine suures ulatuses omastamises ja rahapesus tuletas meelde, et tegu pole ainukese juhtumiga, kus mitte ainult tipppoliitikud, vaid ka nende lähedased võivad osutuda uurimise või kahtlustuse all olevaks.

Korruptsioonikahtlusega on varem kinni peetud ka Keskfraktsiooni juhi Kersti Sarapuu abikaasa Arvo Sarapuu, Tallinna tollane abilinnapea. Sotside juhi Jevgeni Ossinovski ärimehest isa tegevuse vastu on huvi tundnud Läti uurimisorganid.

Kõigi nende juhtumite puhul on oluline, et kedagi neist pole süüdi mõistetud, seega pole mingit põhjust neid ka ühiskondlikust ja majanduselust maha kanda. Ka ei saa õigusriigis kellegi võimalikke patte nuhelda pereliikmete kraesse isegi juhul, kui keegi ka tegelikult süüdi mõistetakse, ammugi mitte aga pelgalt kahtlustuste alusel. Erakonnakaaslaste Kadri Simsoni kui ka Kersti Sarapuu puhul on seda mõtet väga selgelt väljendanud ka Keskerakonna juht ja peaminister Jüri Ratas, laskmata tekkida spekulatsioone, kas keegi neist peaks äkki oma kohast loobuma. Fraktsioonijuhi lojaalsuses Ratas ei kahelnud ning Simsoni ründamist läbi eraelu pidas alatuks ja poliitilisse kultuuri sobimatuks.

Mõneti paradoksaalsel kombel annavad nii need Ratase seisukohad kui ka organite sõltumatu tegevus ka poliitikute pereliikmete uurimisel tunnistust tugevast õigusriigist. Vanemate ega pereliikmete pattusid ei nuhelda lähedaste kaela. Ja kui keegi ei pane uurimisorganeile kätt ette ka tipppoliitikute lähikondlaste tegevuse uurimisel, siis – sellist Eestit me tahtsimegi.

Pole mingi ime, et nii poliitikud ise kui nende aktiivselt tegutsevad lähedased peavad arvestama nii teravama ühiskondliku huvi kui ka organite tähelepanuga. Kui kahtlustused ka kinnitust ei leia, siis saame vaid nentida, et poliitika tõepoolest mitte ainult ei pea näima puhtana, vaid ka tegelikult on puhas.