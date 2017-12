"Jah, kahtlustatavate – teiste seas ka Teet Soormi – elukohad on selle kriminaalmenetluse käigus läbi otsitud. See, kes on kahtlustatavate elukaaslased, ei ole käimasoleva kriminaalmenetluse seisukohalt oluline," ütles riigiprokuratuuri avalike suhete nõunik Kaarel Kallas Õhtulehele.

Kriminaalmenetluse raames otsiti läbi ka majandus- ja taristuministri Kadri Simsoni korter, kes on Soormiga suhtes. Samas prokuratuur ministrit ennast kuritegudes ei kahtlusta.

Kadri Simson on öelnud ERRile, et korterist, kus tema elab, võeti kaasa ainult arvuti, mis kuulus Teet Soormile.

Keskkriminaalpolitsei pidas kolmapäeval kinni kaks HKScan Baltikumi endist töötajat, keda kahtlustatakse ulatuslikus omastamises ja rahapesus. Üks neist on Soorm.

"Hetkeseisuga ei saa välistada, et selles kriminaalasjas võib kahtlustatavaid lisanduda. Prokuratuur ei pea siiski võimalikuks spekuleerida selle üle, kellele võidakse tulevikus kuriteokahtlustus esitada. Saame siiski kinnitada, et kogutud tõenditest nähtub, et Teet Soormi elukaaslane [Kadri Simson] ei ole kõnealustest tegudest teadlik olnud ega nendega kuidagi seotud," ütles Kallas.

Kadri Simson iseloomustas kahtlustuse saanud Soormi kui head inimest ja meest, kelle suhtes tal pole kahtlusi tekkinud. Tema sõnul on igaühel õigus oma nime kaitsele, kuid sellest tuleb üks pikk ja väsitav protsess, kuid see ei hakka tema tööd takistama.

„Sisejuurdlus selgitas välja, et kõnealuseid rikkumisi on vaja põhjalikumalt uurida, mistõttu pöördusime uurimismaterjalidega politsei poole. Praegusel hetkel me antud teemat rohkem ei kommenteeri ning laseme politseil rahus oma tööd teha,“ selgitas HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere Õhtulehele.

Seoses leituga lõpetati töö- või juhatuse liikme lepingud nelja juhtkonna liikmega. HKScan alustas ettevõttesisest juurdlust eelmise aasta novembris.