MTÜ-le Korruptsiooniradar esitati 15 teadet inimeste või organisatsioonide kohta, kes võiksid kandideerida Valge kampsuni auhinnale.

MTÜ Korruptsiooniradar juhatuse liige Ardo Ojasalu ütles Õhtulehele, et mõned inimesed esitasid kaks kandidaati ja mõned esitatud on kattunud. „Aga on üsna tuntud nimesid, ka vähemtuntud ja ootamatuid, aga mitmed on vägagi hästi põhjendatud, seega võib öelda, et kampsunile on tihe rebimine!“

„Ettepanekuid Valge kampsuni auhinnale esitati erinevatest Eesti piirkondadest ning valdavalt puudutasid need kohaliku omavalitsuse tegelasi, aga ka erasektoris tegevaid üksikisikuid ning inimeste gruppe,“ ütles Ojasalu.