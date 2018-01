„Nii kaua, kuni inimestel silmadega muret ei ole, siis nad nendega ka ei tegele. Näiteks võib tuua, et naised käivad iga kuu ripsme-, kulmu- ja küünehoolduses, aga silmad on teisalt ära unustatud. Sama kehtib ka meeste puhul, kes oma auto eest hoolitsevad, kuid silmade pärast ei oska isegi muretseda. Tegelikult peaks optometristi juures käima nagu hambaarsti juures – korra aastas,“ räägib Silmatera Optika juhataja ja kogenud optometrist Jaanika Kont.

Jaanika Kont toonitab, et nägemine on üks ja silma tervis teine asi, kuigi need onomavahel tihedalt seotud. „Kui meil on nägemine korras, ei tähenda see, et silmad oleksid terved,“ sõnab ta ja lisab: „Kui eeldame, et silmad on punased, sest töötame arvutiga, võiks samahästi öelda, et hambutu inimene on täitsa normaalne, sest sööb iga päev. Silmavalge peab olema valge ja nägemine hea,kas siis prillidega või ilma!“

Seetõttu toonitabki Jaanika Kont, et sellisel juhul on vaja tulla kontrolli. Optometristi, mitte alati silmaarsti juurde. Vajadusel suunatakse juba vastava arsti juurde, kes tegeleb nende probleemidega, mis ei ole optometristi kompetents. „Kes kannavad prille, teavad optometristide olemasolust. Samas on teinekord juhtunud, et inimene tuleb ja on väga tige – ootas mitu kuud silmaarsti juurde, kuid lõpuks, aja saades, selgus, et vaja minna optometristi juurde, et saada prillide retsepti. Samal ajal käis ta optometristi kabinetist iga päev mööda,“ räägib optometrist Kont.

Tema sõnul mõjutavad silmi paljud erinevad asjad. „Kui kodus või kontoris on kuiv õhk, siis tuleb sinna muretseda õhuniisuti. Kui silmad väga kuivavad, siis on vaja niisutavaid silmatilku. Loomulikult tuleb neid regulaarselt kasutada, mitte vaid siis, kui on tuju. Samuti on suur erinevus millist tilka silma pannakse,“ juhendab optometrist.

Kui aga peamiseks kaebuseks on silmade väsimine, siis on selle vastu väga lihtne rohi – tuleb lihtsalt puhata! „Istudes arvuti taga või muus nutiseadmes kipuvad inimesed nii keskenduma, et unustavad pilgutada silmi. Aga seda peaks tegema“ selgitab Kont.

Samuti paneb optometrist lapsevanematele südamele, et oma prillikandjatest võsukesega tuleb käia kontrollis vähemalt kaks korda aastas ja enne kooli minemist. Vaid sel puhul saab kindel olla, et laste silmad on korras. Esmane kontroll tehakse lastel juba 2,5-aastaselt laste silmaarsti poolt, et vajadusel saaks probleemidaega tegeleda enne kui on hilja.

