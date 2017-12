Michael Flynn oli Donald Trumpi rahvusliku julgeoleku nõunik. 2017. aasta veebruaris pani ta ameti maha, sest ilmnesid kahtlused, et Flynn tegi koostööd venelastega. 1. detsembril tunnistas mees end kohtusaalis süüdi FBI-le valeütluste andmises. Kui Flynn peaks oma naha päästmiseks üritama mingit infot jagada, on süüdimõistmisel palju suuremad tagajärjed kui lihtsalt ühe kunagise episoodi lahendamine.

Mida tähendab ammuse valetamise ülestunnistamine president Trumpile praegu? Nimelt on väga tõenäoline, et Flynn üritab enda nahka võimalikult palju päästa ning võib teha kokkuleppe ja jagada delikaatset infot (eeldusel, et tal seda muidugi on). President näeb praegu kurja vaeva, et oma küllaltki ebapopulaarne ja poolik maksureform läbi viia ning igasugused lekked Flynnilt, olgu need kas või niisama hämamine, ei ole tema jaoks hetkel sugugi teretulnud.

FBI endine direktor James Comey väitis oma ülekuulamisel senati luurekomisjoni ees juunis, et president Trump isiklikult palus tal Flynni uurimine lõpetada. Muelleri eriuurimine puudutab ka James Comey vallandamist ning seda, kas Comey vallandamise näol võis tegemist olla õigusemõistmise takistamisega.