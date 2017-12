„Olen sügavalt huvitatud inimkonna teest, ajaloost, religioonidest, müstikast ja legendidest. Minu maailmapildis on kesksel kohal arusaam, et kõiksus koosneb energiatest ja me õpime tasapisi seda süsteemi tundma, olles selle tee esimesel astmel, ning inimkonda ootavad ees suured muutused,“ mõtiskleb 1999. aastal sajandi saja suurkuju hulka valitud Arrak ühes oma tuntumas essees.

Kunstikriitik Boris Bernstein on öelnud, et Arraku jutustav maailm sisaldab suure sisendusjõuga ootamatuid nägemusi, paradokse ja metafoore, milles on lahutamatult koos maskeraad ja pihtimus. Täpsemalt polegi võimalik seda meest portreteerida. Nii kunstniku kui ka inimesena. Loojana. Kes ometi seisab väga sirgelt kahe jalaga maal. Parajasti küll oma ateljees, mille seinu katavad ta graafilised lehed ja maalid ning mis visuaalselt asub kuskil majade kohal, poolel teel pilvedesse. Hea huumorisoonega Arrak naerab, et on siin kui vanajumala selja taga. Mitte nagu kunstnike liidu majas, kus igal hetkel võib keegi kunstnikest-sõpradest ateljee uksele koputada, et hakkame nüüd viina võtma. Jüri Arrak on juba aastaid täiskarsklane.

Lugesin ära, teie kuuenda korruse ateljeesse Tõnismäel on täpselt 120 astet ja lift siia ei käi. Seega päevas kokku vähemalt 240 trepiastet, tubli trenn?

(Naerab). See on ka ainus trenn, muud sporti ma ei tee. Minu sportimine lõppes 30aastaselt. Mängisin võrkpalli. Tallinna Mäetehnikumis õppides tulin isegi Tallinna koolinoorte meistriks. Pärast kunstiinstituuti läksin kolmeks aastaks Vene kroonusse, kus tulin Leningradi sõjaväeringkonnas tööpataljonis meistriks granaadiviskes. Isegi oda olen ma lennutanud üle 50 meetri. Nii et jah, omal ajal sai sporti päris tublisti tehtud, aga pärast instituudi lõpetamist 1966. aastal hakkas pihta kunstielu ning sport jäi tagaplaanile.