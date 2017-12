Täna pärastlõunal on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolamärjad.

Ilmaprognoosi kohaselt õhtul ja öösel paljudes kohtades sajab lörtsi ja vihma, Loode-Eestis ka lund, kuid sajud jäävad nõrgemaks ja järkjärgult harvemaks. Õhutemperatuur kõigub 0°C lähedal, püsib libeduseoht. Öösel ja hommikul piirab mitmel pool nähtavust udu.

Ööl vastu laupäeva on pilves ilm. Sajab vihma ja lörtsi, sisemaal ka lund. Pärast keskööd jääb sadu harvemaks. Mitmel pool on udu ja jäidet. Ida-Eestis puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s, Lääne-Eestis loode- ja põhjatuul 4-10, rannikul puhanguti 13, saartel enne südaööd kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2, saarte rannikul kuni +4 kraadi.